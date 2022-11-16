Ереван, 16 ноября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. В злоупотреблении служебными полномочиями обвинён в Армении бывший министр образования республики, заместитель председателя Республиканской партии Армен Ашотян. Об этом 16 ноября сообщил журналистам его адвокат Тигран Атанесян.

Photolure Армен Ашотян

По словам юриста, бывшего чиновника также обвинили в отмывании денег, избрав ему в качестве меры пресечения подписка о невыезде.

Ранее сегодня Ашотян заявил, что ему не дали выехать в Лиссабон на политическую конференцию Европейской народной партии, задержав в аэропорту.