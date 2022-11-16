Рим, , 22:32 — REGNUM Инфляция в ЕС вернется к целевому показателю (2%) к концу 2024 года, с таким прогнозом выступил 16 ноября глава Центробанка Италии Иньяцио Виско.

Евро Images Money

Центральные банки стран ЕС в сложившейся ситуации должны маневрировать, стремясь, с одной стороны, контролировать инфляцию, с другой — не слишком резко увеличивать ставки, чтобы не спровоцировать рецессию, полагает Виско.

Две трети «вклада» в рост цен внесло удорожание стоимости энергоресурсов, добавил он.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.