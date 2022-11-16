Рим, , 22:12 — REGNUM Правительство Италии достигло компромисса относительно возраста выхода на пенсию в 2023 году, передают национальные СМИ 16 ноября.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Будет использоваться «формула 41», то есть право выхода на пенсию получат граждане, чей трудовой стаж составляет не менее 41 года.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В 2022 году действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).