Санкт-Петербург, , 22:20 — REGNUM В случае увеличения темпов роста экономики Санкт-Петербурга Смольный будет готов увеличить расходы на строительство метрополитена. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил 16 ноября вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство станции метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Корабельников напомнил, что в бюджете Петербурга на 2022 год произошло перераспределение средств, с сокращением ассигнований на строительство метро, которые просто не успели освоить. Власти рассчитывают, что с учётом перенаправленных ресурсов метро в ближайшие годы будет строиться более динамично.

«В случае, если темпы роста будут наращиваться, мы, конечно, будем принимать решение об увеличении (финансирования)», — заявил вице-губернатор.

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Расходы на строительство метрополитена в бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год составят 30 млрд рублей. В последующие два года на эти цели выделят примерно по 55 млрд рублей.

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