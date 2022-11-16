Рим, , 22:06 — REGNUM Гражданский суд Рима 16 ноября вынес решение, согласно которому в документах ребенка не должно содержаться слов «отец» и «мать», вместо них должно быть дважды указано слово «родитель», передают местные СМИ.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С иском в суд обратилась однополая «семья», две женщины, одна из которых является родной матерью ребенка, а другая, согласно принятому судебному решению, приемной.

Они требовали, чтобы в документах девочки использовались слова «родитель», а не «отец» и «мать», но им было в этом отказано — в соответствие с решением, принятым в январе 2019 года тогдашним главой МВД Маттео Сальвини.

Суд вынес решение в пользу истцов.