Рим, , 21:42 — REGNUM Председатель КНР и Цзиньпин и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели двустороннюю встречу в ходе саммита «большой двадцатки» в Индонезии, сообщили 16 ноября в пресс-службе Мелони.

Джорджа Мелони Vox España

Мелони заявила, что Италия заинтересована в развитии экономических отношений с Китаем, в том числе в увеличении объема экспорта итальянских товаров в КНР.

Также лидеры двух стран выразили надежду на «возрождение» отношений Китая и Евросоюза, отметили в пресс-службе итальянского премьера.