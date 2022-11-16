Вашингтон, , 22:41 — REGNUM США будут спонсировать киевский режим столько, сколько потребуется, заявили 16 ноября председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин, добавив, что Киев сам должен определить, когда и как вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает Reuters.

Марк Милли The U.S. Army

Милли отметил, что киевский режим продолжит «сопротивляться» и «не собирается отступать».

Ранее газета Politico сообщила, что Киев разгневало заявление Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом, который на прошлой неделе отметил, что предстоящая зима открывает возможность для начала переговорного процесса. Генерал также заявил, что Киев не может достичь победы военным путем.

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