Бухарест, , 21:34 — REGNUM Вторая колонна с французской военной техникой в составе роты танков Leclerc и БМП прибыла по железной дороге на станцию Вуаля уезда Брашов в Центральной Румынии. Об этом 16 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Французский основной боевой танк АМХ-56 Leclerc Скриншот страницы пользователя социальной сети ВКонтакте @Armored Warfare: Проект Армата

Партия этих машин будет базироваться на крупнейшей румынской армейской базе Чинку. Техника войдет в состав боевой группы НАТО (Battle Group Forward Presence-BGFP).

Напомним, первая партия тяжелого вооружения из Франции была доставлена в Румынию 23 октября.

BGFP сформирована в мае 2022 года путем преобразования иностранных армейских подразделений в силы быстрого реагирования Североатлантического альянса. На сегодняшний день она осуществляет охрану восточных границы румынского государства.

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