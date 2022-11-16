Бухарест, 16 ноября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Вторая колонна с французской военной техникой в составе роты танков Leclerc и БМП прибыла по железной дороге на станцию Вуаля уезда Брашов в Центральной Румынии. Об этом 16 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Скриншот страницы пользователя социальной сети ВКонтакте @Armored Warfare: Проект Армата Французский основной боевой танк АМХ-56 Leclerc

Партия этих машин будет базироваться на крупнейшей румынской армейской базе Чинку. Техника войдет в состав боевой группы НАТО (Battle Group Forward Presence-BGFP).

Напомним, первая партия тяжелого вооружения из Франции была доставлена в Румынию 23 октября.

BGFP сформирована в мае 2022 года путем преобразования иностранных армейских подразделений в силы быстрого реагирования Североатлантического альянса. На сегодняшний день она осуществляет охрану восточных границы румынского государства.