Воронеж, 16 ноября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. 16 ноября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» в матче 5-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России потерпел поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счетом 0:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Оба гола в составе «сине-бело-голубых» забил 25-летний бразильский фланговый нападающий Малком (46’ Матео Кассьерра, 82’ Данил Круговой). Желтые карточки получили Даниил Черняков, Роман Акбашев, Владислав Мастерной и Арсен Адамов.

Составы команд:

«Факел»: Городовой, Калинин, Божин, Морозов, Мастерной, Квеквескири, Черняков (Дмитриев, 76’), Магаль, Акбашев, Ивахнов (Максимов, 76’), Аппаев (Гонгадзе, 71’).

«Зенит»: Кержаков, Сутормин (Адамов, 80’), Чистяков, Круговой, Сантос, Ерохин, Кузяев, Клаудиньо (Сергеев, 90’), Бакаев (Малком, 46’), Мантуан (Вендел, 64’), Кассьерра (Сергеев, 80’).

На данный момент «Зенит» с тремя победами и девятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы. «Факел» без очков остался на последней четвертой позиции.