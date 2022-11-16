Москва, , 19:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении высокими наградами двоих депутатов от Чеченской Республики. Ордена Александра Невского удостоен Шамсаил Саралиев — член партии «Единая Россия», его коллега и однопартиец Ахмед Догаев награжден орденом Мужества. Об этом в своем телеграм-канале рассказал 16 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Поздравив членов команды, основанной первым руководителем Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым, он отметил, что награды вручены за участие чеченских депутатов в переговорах по освобождению из плена российских военнослужащих, которую они ведут совместно со своими коллегами в Госдуме.

«Сегодня депутатский корпус проводит тонкую переговорную работу <…> в целях освобождения наших пленных воинов. Как известно, переговорные мероприятия имеют определённые сложности и весьма непредсказуемы, поэтому данный процесс требует от задействованных максимальной выдержки и полной самоотдачи. К счастью, судя по результатам, наши депутаты превосходно справляются с этой непосильной задачей», — написал глава Чечни.

Кадыров также отметил, что патриотизм является отличительной чертой и членов семей, родственников и друзей политических деятелей. По словам главы Чечни, племянник Ахмеда Догаева героически погиб, участвуя в спецоперации в борьбе «против сил проклятого иблиса».

Как сообщало ИА REGNUM, имя депутата Шамсаила Саралиева неоднократно называлось в числе участников подготовки переговорного процесса по освобождению из плена российских военнослужащих, в частности одного из чеченских бойцов Киргиза Мусаханова и врача из Карачаево-Черкесии Мурата Карабашева.

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