Москва, 16 ноября 2022, 19:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении высокими наградами двоих депутатов от Чеченской Республики. Ордена Александра Невского удостоен Шамсаил Саралиев — член партии «Единая Россия», его коллега и однопартиец Ахмед Догаев награжден орденом Мужества. Об этом в своем телеграм-канале рассказал 16 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.
Поздравив членов команды, основанной первым руководителем Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым, он отметил, что награды вручены за участие чеченских депутатов в переговорах по освобождению из плена российских военнослужащих, которую они ведут совместно со своими коллегами в Госдуме.
Кадыров также отметил, что патриотизм является отличительной чертой и членов семей, родственников и друзей политических деятелей. По словам главы Чечни, племянник Ахмеда Догаева героически погиб, участвуя в спецоперации в борьбе «против сил проклятого иблиса».
Как сообщало ИА REGNUM, имя депутата Шамсаила Саралиева неоднократно называлось в числе участников подготовки переговорного процесса по освобождению из плена российских военнослужащих, в частности одного из чеченских бойцов Киргиза Мусаханова и врача из Карачаево-Черкесии Мурата Карабашева.
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