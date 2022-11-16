Москва, 16 ноября 2022, 19:20 — REGNUM Студия Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы российским телеканалам, входящим в холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ). Об этом сообщило издание «Бюллетень Кинопрокатчика».
Теперь показ кинолент студии запрещен на телеканалах СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и «Пятый».
В то же время отмечается, что соглашение с Warner Bros. у «НМГ» заключено до середины 2024 года.
Напомним, картины Warner Bros. и DC регулярно попадали в число самых просматриваемых как минимум на СТС. Особенно это касалось периода новогодних каникул, когда традиционно показывали серию фильмов «Гарри Поттер», а также кинокомиксы «Лига справедливости», «Аквамен» и «Чудо-женщина».
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