Тирана, , 19:20 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 16 ноября сообщило об аресте полицией Албании 10 человек по распоряжению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Пятеро из арестованных причастны к скандальному делу о строительстве несуществующего мусоросжигательного завода. К скандалу оказались причастны мэр Тираны Эрион Велиай и косвенно — премьер-министр Албании Эди Рама. Следствие по делу продолжается.

Приводим список арестованных:

Гентиан Зифля

Арьоля Кодра

Энвер Шеши

Роберт Шабани

Реган Мердани

Люран Душа

Арбен Дервишай

Арбер Денизи

Юри Имерай

Сильвестр Дреза

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