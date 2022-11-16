В Албании задержаны пятеро причастных к крупному коррупционному скандалу
Тирана, 16 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 16 ноября сообщило об аресте полицией Албании 10 человек по распоряжению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коррупция
Пятеро из арестованных причастны к скандальному делу о строительстве несуществующего мусоросжигательного завода. К скандалу оказались причастны мэр Тираны Эрион Велиай и косвенно — премьер-министр Албании Эди Рама. Следствие по делу продолжается.
Приводим список арестованных:
Гентиан Зифля
Арьоля Кодра
Энвер Шеши
Роберт Шабани
Реган Мердани
Люран Душа
Арбен Дервишай
Арбер Денизи
Юри Имерай
Сильвестр Дреза