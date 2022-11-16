Москва, 16 ноября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе в среду, 16 ноября, разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на рекордную сумму более 820 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 241 с датой погашения 17 ноября 2032 года на сумму 53,971 млрд рублей. Спрос при этом составил 253,884 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска — 97,2851% от номинала, средневзвешенная доходность — 10,18% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 022 с погашением 20 июля 2033 года на 750 млрд рублей при спросе в 904,365 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 96,3401% от номинала.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 004 с погашением 17 марта 2032 года на 19,050 млрд рублей при спросе в 37,065 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 93,6% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 3,33% годовых.

Таким образом, за пять аукционных дней, проведённых в октябре и ноябре, Минфин разместил ценные бумаги на общую сумму более 1,25 триллиона рублей. При этом первоначальный план ведомства по заимствованиям на внутреннем рынке на IV квартал 2022 года предусматривал размещение ОФЗ на 150 млрд рублей по номинальной стоимости.