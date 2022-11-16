Москва, 16 ноября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Российские паспорта 16 ноября были вручены иностранцам, которые сумели одержать победу в конкурсе «Лидеры России». Церемония вручения паспортов прошла в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Конкурс «Лидеры России»

В конкурсе победили по международному направлению граждане Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Израиля. Всего таких победителей — 14.

Паспорта новым российским гражданам вручил заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Кроме того, ещё семь лауреатов конкурса по международной линии получат паспорта России.