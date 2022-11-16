Победившим в конкурсе «Лидеры России» иностранцам вручили паспорта РФ
Москва, 16 ноября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Российские паспорта 16 ноября были вручены иностранцам, которые сумели одержать победу в конкурсе «Лидеры России». Церемония вручения паспортов прошла в Кремле.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Конкурс «Лидеры России»
В конкурсе победили по международному направлению граждане Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Израиля. Всего таких победителей — 14.
Паспорта новым российским гражданам вручил заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Кроме того, ещё семь лауреатов конкурса по международной линии получат паспорта России.