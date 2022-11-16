Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Основатель Blackstone Group Стивен Шварцман, в 2020 году являвшийся одним из крупнейших спонсоров предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что не намерен вновь поддерживать политика в 2024 году, сообщает 16 ноября Reuters.

Трамп Gage Skidmore

Накануне экс-президент объявил, что будет вновь баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Комментируя эту новость, Шварцман указал, что Республиканской партии пора найти новое руководство и что он поддержит другого республиканца на президентских выборах.

Напомним, став президентом в 2016 году, Трамп назначил Шварцмана главой команды из 16 экспертов, призванных помогать Белому дома разрабатывать экономическую политику.

Глава инвестиционной компании Blackstone Group, чье состояние журнал Forbes оценивает в $7,7 миллиарда, является главным спонсором архиепархии Нью-Йорка, а также Американского еврейского комитета и других благотворительных фондов.