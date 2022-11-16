Москва, 16 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, призванный делать более безопасным дорожное движение, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Carclub.ru Парковка у Госдумы

Сейчас водители-профессионалы проходят медицинское освидетельствование раз в два года, остальные водители — раз в 10 лет при замене водительского удостоверения. В этот период у водителя могут возникнуть заболевания (состояния), при которых не допускается управление любым транспортным средством либо определенных категорий или при которых возможно управление только транспортным средством с определенными конструктивными характеристиками или со специальными приспособлениями, отмечают в правительстве России.

Принятым в первом чтении законопроектом устанавливаются способы выявления указанных признаков заболеваний (состояний) и предусматривается создание единой информационной базы, гуда вносятся данные о выявленных у водителей признаках медицинских противопоказаний и медицинских ограничений, а также о результатах всех медицинских освидетельствований водителей.

При поступлении сведений о выданном медицинском заключении, подтверждающим наличие у водителя транспортного средства заболеваний (состояний), являющихся ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению транспортными средствами, ранее выданное водительское удостоверение признается недействительным.

Владелец водительского удостоверения информируется о необходимости получения нового документа.

Риски

Вместе с тем в комитете Госдумы по транспорту видят риски принятия закона. Парламентарии обратили внимание на то, что законопроектом предусматривается возможность лишения водителя права управления в случае обнаружения только лишь признаков заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством, если он не пройдет в течение двух месяцев медицинское освидетельствование. Ситуация усугубляется тем, что выявить эти признаки может медицинский работник, независимо от уровня образования и квалификации, не только при медицинских осмотрах, но и при оказании любой медицинской помощи.

Таким образом, делают вывод депутаты Госдумы, «водители-профессионалы, которые проходят предрейсовые, а иногда и послерейсовые медицинские осмотры, на основании вводимой нормы могут быть лишены права на профессию, а в некоторых случаях и единственного источника дохода, несмотря на ежедневный контроль состояния здоровья».

Кроме того, в отношении предусмотренного законопроектом прекращения права управления транспортным средством на основании выявленных медицинских показаний в профильном комитете Госдумы полагают необходимым «вместо прекращения права предусмотреть замену водительского удостоверения с целью внесения в него информации о выявленных показаниях к управлению транспортным средством».

Замечания планируется устранить к обсуждению законопроекта во втором чтении.