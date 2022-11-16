Нефтетрейдеры Киргизии против введения новых налогов для автовладельцев
Бишкек, 16 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Компании-нефтетрейдеры выступают против инициативы Министерства транспорта Киргизии о введении новых видов налогов для автовладельцев. Об этом заявил президент Ассоциации нефтетрейдеров республики Канат Эшатов, передаёт госагентство «Кабар».
По его словам, поставщики нефтепродуктов недовольны тем, власти хотят включить эти налоги в стоимость автомобильного топлива, поскольку это повысит стоимость бензина и дизтоплива на автозаправках.
«Это же в итоге отразится на конечном потребителе — наших гражданах. Дело не в том, чтобы вводить новый налог, здесь надо улучшить качество администрирования налогов», — подчеркнул глава ассоциации.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Министерство транспорта Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект о внедрении сбора на ремонт и содержание дорог, утилизационного сбора за переработку шин и сбора за утилизацию пришедших в негодность компонентов машин и отработанных масел.
Ведомство обосновывает свою инициативу катастрофической нехваткой финансов на поддержание автомобильных дорог — ежегодно на эти цели требуется не менее 10 млрд сомов (7,3 млрд рублей) в год, но из бюджета выделяется лишь 2 млрд сомов (1,46 млрд рублей). То есть в пять раз меньше.
Отметим также, что правительство Киргизии намеревается перевести весь государственный автопарк и общественный транспорт на электромобили. Такое решение власти объясняют желанием снизить долю традиционного транспорта в стране, чтобы сократить выбросы вредных веществ.