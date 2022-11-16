Бишкек, 16 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Компании-нефтетрейдеры выступают против инициативы Министерства транспорта Киргизии о введении новых видов налогов для автовладельцев. Об этом заявил президент Ассоциации нефтетрейдеров республики Канат Эшатов, передаёт госагентство «Кабар».

Chris Potter Налоги

По его словам, поставщики нефтепродуктов недовольны тем, власти хотят включить эти налоги в стоимость автомобильного топлива, поскольку это повысит стоимость бензина и дизтоплива на автозаправках.

«Это же в итоге отразится на конечном потребителе — наших гражданах. Дело не в том, чтобы вводить новый налог, здесь надо улучшить качество администрирования налогов», — подчеркнул глава ассоциации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Министерство транспорта Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект о внедрении сбора на ремонт и содержание дорог, утилизационного сбора за переработку шин и сбора за утилизацию пришедших в негодность компонентов машин и отработанных масел.

Ведомство обосновывает свою инициативу катастрофической нехваткой финансов на поддержание автомобильных дорог — ежегодно на эти цели требуется не менее 10 млрд сомов (7,3 млрд рублей) в год, но из бюджета выделяется лишь 2 млрд сомов (1,46 млрд рублей). То есть в пять раз меньше.

Отметим также, что правительство Киргизии намеревается перевести весь государственный автопарк и общественный транспорт на электромобили. Такое решение власти объясняют желанием снизить долю традиционного транспорта в стране, чтобы сократить выбросы вредных веществ.