Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с Польшей в связи с падением на её территории ракеты. Заявление было распространено через соцсеть Twitter.

Саломе Зурабишвили David Monniaux

«Сочувствую семьям погибших. В этот тяжёлый период мы выражаем солидарность правительству Польши и польскому народу», — написала Зурабишвили.

Она также назвала Польшу «сердцем Европы» и призвала всех помнить об этом.

Напомним, вечером 15 ноября на территории Польши в восьми километрах от границы с бывш. УССР якобы упала ракета неизвестной государственной принадлежности. В результате инцидента погибли два польских фермера, ехавших на тракторе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета по делам национальной обороны и безопасности. В случившемся попытались сразу же обвинить Россию, в тот день проводившей интенсивные военные пуски по целям на территории бывш. УССР. В МИД Польши был срочно вызван российский посол.

Позже президент США Джо Байден сообщил, что упавшая в Польше ракета была запущена киевским режимом, а не Россией. Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания совета альянса сообщил, что нет причин задействовать четвёртую статью договора.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией — Столтенберг