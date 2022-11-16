Сараево, 16 ноября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Центральный банк Боснии и Герцеговины продал более тонны монетарного золота из-за падения цен на этот металл, для того чтобы сохранить денежную стабильность страны.

Золото

Управляющий центральным банком Боснии и Герцеговины Сенад Софтич подтвердил недавние сообщения СМИ о том, что было продано более тонны монетарного золота, сообщает портал Investitor.

«Мы инвестируем безопасным образом, как и в случае с недавней продажей золота», — сказал Софтич. Он пояснил, что с марта 2022 года и начала СВО цена на золото падает, что является результатом повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).

«Вы можете получать проценты по облигациям или ценным бумагам, но не по золоту. Вот почему мы решились на этот шаг», — пояснил он.

Центральный банк Боснии и Герцеговины управляет валютными резервами на сумму 8,19 млрд евро и тремя тоннами монетарного золота. Часть этих денег (2,17 млрд евро), а также другие валютные резервы хранятся в ценных бумагах за границей.

После продажи более чем тонны на монетарное золото теперь приходится менее одного процента стоимости валютных резервов БиГ.