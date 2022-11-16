Брюссель, , 15:40 — REGNUM Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) не будут задействовать четвёртую статью договора о создании блока из-за инцидента в Польше. Об этом 16 ноября заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.

Йенс Столтенберг Håkan Dahlström

«Союзники сошлись во мнении, что необходимости созыва встречи в соответствии со статьей 4 нет. Это основано на данных и анализе», — сказал он.

При этом Столтенберг ответил, что, по его мнению, «абсолютную ответственность» за начало военных действий на территории б. УССР якобы несёт Россия.

«Если бы не было [спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР], то не было бы и этой ситуации с двумя жертвами», — пояснил генсек НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что согласно предварительным данным, на территории Польши упала ракета систем противовоздушной обороны (ПВО) Киева, однако альянс не винит в этом киевский режим.