Ереван, 16 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. На пограничном пропускном пункте «Верхний Ларс» между Россией и Грузией скопились 1600 грузовых машин, которые выехали из Армении в РФ. Об этом 16 ноября сообщил журналистам министр экономики Армении Ваан Керобян.

Sputnik Верхний Ларс

«Пропускная способность восстановлена, но очередь из армянских грузов растянулась на десять дней, некоторые машины стоят ещё дольше», — сказал глава минэкономики.

Он отметил, что подобная очередь из машин, идущих в Россию, сохраняется с середины октября. Ранее Керобян сообщил, что проверки на «Верхнем Ларсе» ужесточились после теракта на Крымском мосту.

Напомним, единственный действующий сухопутный маршрут из Армении в Россию проходит по грузинской территории. Идут переговоры об организации паромной переправы между грузинским портом Поти и российским портом «Кавказ». Согласовать его не получается из-за антироссийских санкций.