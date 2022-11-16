В Афганистане взорвали пикап талибов*
*талибов — запрещённая в России организация
Талукан, Афганистан,
16 ноября 2022, 15:27 — REGNUM В Талукане, столице афганской провинции Тахар, произошёл взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Взрыв
Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция
По данным источников издания, взрыв произошёл у здания апелляционного суда утром 16 ноября. В результате был уничтожен талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикап.
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Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что при взрыве никто не пострадал.
История вопроса
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.