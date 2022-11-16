* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 15:27 — REGNUM В Талукане, столице афганской провинции Тахар, произошёл взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция

По данным источников издания, взрыв произошёл у здания апелляционного суда утром 16 ноября. В результате был уничтожен талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикап.

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Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что при взрыве никто не пострадал.