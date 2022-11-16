Объёмы рынка интернет-торговли в РФ подошли к своему максимуму
Москва, 16 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. На конец III квартала 2022 года объемы интернет-торговли в России достигли плато и далее будет наблюдаться некоторое замедление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила научный сотрудник департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Шарко.
«По данным Data Insight, объемы рынка интернет-торговли в период с 2022 по 2024 годы достигнут своего максимума — особый пик роста прогнозируется на 2024 год. А рост рынка начиная с 2021 года начинает медленно сбавлять обороты, — констатировала Шарко. — После бума в локдаун в 2020 году интернет-торговле сложно продолжать расти, несмотря на очевидный бурный успех отдельных сегментов. Во-первых, значимая доля инвестиций была освоена в кризисный период локдауна: многие компании — примерно 20% — полностью ушли в онлайн, произошел передел рынка электронной коммерции, обозначились и укрепились лидеры рынка, потребители освоили новые техники покупок и не желают возвращаться к старым. И к новым вливаниям в развитие бизнеса инвесторы пока не готовы».
Во-вторых, как пояснила Шарко, инфраструктура интернет-рынка прожила в этот период быструю трансформацию: произошли необратимые процессы в модели взаимодействия продавец-покупатель, появились многие цифровые решения, которые навсегда упростили процесс покупки в интернете.
«В-третьих, в свете мировой ситуации российский рынок экстренно переориентировался на внутренних производителей и поставщиков. Многие потребители стали обращать внимание на маркировку «Сделано в России» и приобретать российскую продукцию (около 30%), часть потребителей вынуждены перейти на российские аналоги из-за ухода известных всем компаний и брендов, что тоже усилило рост российского рынка электронной коммерции (около 18%). Но говорить о полном импортозамещении пока рано. Разными способами, кто пожелает, все же купит вожделенную марку, — объяснила экономист. — В-четвертых, лидерами рынка электронной коммерции в России бесспорно стали продуктовые ритейлеры и крупные маркетплейсы — показатели деятельности компаний этого сегмента демонстрируют стремительный рост, и в ближайшее время произойдет существенное расширение географии».
Таким образом, как полагает Шарко, о продолжающемся росте, по крайней мере в ближайшей перспективе, говорить затруднительно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, оборот интернет-торговли в IV квартале 2022 года может составить 1,75 трлн рублей, а в совокупности по году значение достигнет 5,25 трлн рублей.