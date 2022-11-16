Москва, , 15:10 — REGNUM С призывом извиниться перед Россией за необоснованное обвинение её в падении ракеты на востоке Польше выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она написала об этом 16 ноября в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Как отметила российский дипломат, ране президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты «несчастным случаем», в то время, как накануне российская сторона выслушала «истерику» польских чиновников и политиков по этому поводу.

«Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Вашингтон и Брюссель прекратить поставлять оружие Киеву.