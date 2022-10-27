Москва, 16 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о пенсионном обеспечении военных, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о пенсионном обеспечении проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе (МЧС), органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии (Росгвардия), органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей.

Закон пролонгирует на 2023 год «заморозку», приостановление действия нормы, согласно которой денежное довольствие (оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет), учитываемое при исчислении размеров пенсий военнослужащих и членов их семей, устанавливается (ограничивается) с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера. При этом предусмотрено, что с учетом уровня инфляции федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период такое ежегодное увеличение может быть установлено более чем на 2%.

Одновременно с этим на 2023 год устанавливается размер ограничения денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсий, на уровне 85,47%.

В то же время в комитете Госдумы по труду обратили внимание на то, что запланировано повышение с 1 октября денежного довольствия военнослужащих на 5,5% (прогнозный уровень инфляции), что повлечет соответствующий пересмотр размеров пенсии военнослужащих с указанной даты.