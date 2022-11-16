Стокгольм, , 14:52 — REGNUM Инфляция была на рекордно высоком уровне в Швеции в течение всего 2022 года, но в октябре уровень инфляции упал с 9,7 до 9,3%. Однако это не означает, что в стране наблюдается перелом тенденции роста инфляции, считает Эрик Гланс, экономист при Институте экономических исследований, сообщает телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Скорее, он считает, что зимой в Швеции в очередной раз будет наблюдаться инфляционный пик.

«Но весь если убрать цены на энергоносители, инфляция на самом деле продолжает расти», — отметил Гланс.

Если зима окажется обычно холодной, а цены на электроэнергию поднимутся до прогнозируемого уровня, то это также означает, что инфляция снова пойдет вверх, предупредил экономист.