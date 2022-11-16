Лима, 16 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Пять частных транспортных организаций в городе Лима и порту Кальяо объявили о забастовке своих работников, чтобы привлечь внимание к своим претензиям. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Federico Столица Перу — Лима

Об остановке на 24 часа объявил президент транспортного профсоюза Мартин Валериано во время митинга перед зданием Министерства транспорта и коммуникаций.

Он заверил, что если требования не будут выполнены властями, то 22 ноября будет прервано обслуживание городского транспорта, предоставляемое 16 тысячами автобусов, а следующим шагом станет забастовка на неопределенный срок.

По словам Валериано, Управление городского транспорта Лимы и Кальяо решило, что более 2000 автобусов должны быть выведены из обращения, поскольку они устарели, однако, по его словам, машины находятся в хорошем состоянии и являются источником средств к существованию для многих семей.

Объявленная забастовка требует от государства субсидировать топливо и выполнить другие требования, выдвинутые год назад и не получившие внимания.