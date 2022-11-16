Москва, 16 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В санкционный список России попали 52 гражданина Ирландии, сообщили 16 ноября в МИД России.

Santiago Casuriaga МИД России

В перечень включены премьер Ирландии Михол Мартин, а также его заместители, министр обороны и спикер нижней палаты парламента. Им запрещён въезд в Россию.

«Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам», — прокомментировали решение во внешнеполитическом ведомстве.

Примером подогрева русофобской истерии в МИД назвали нападение на российское посольство в Дублине.