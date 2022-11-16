Стокгольм, , 14:48 — REGNUM 16 ноября журналисты и многие граждане собрались у риксдага Швеции, чтобы выразить протест против конституционной поправки в закон о шпионаже. Об этом пишет газета Journalisten.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Репортер газеты DN Александра Урисман Отто была одной из присутствовавших там журналистов. Она не верит, что новый закон полностью защищает свободу слова.

«Журналистика так не работает. Ну, вы не можете как источник рисковать, зная, что можете оказаться в тюрьме, если информация, предоставленная вами, окажется необоснованной. Те немногие, кто смелы и говорят открыто, рискуют быть заткнутыми», — заявила Отто.

Корреспондент телеканала SVT Фуад Юсефи пишет в колонке в Journalisten, что акция протеста показывает, что в Швеции свобода прессы и самовыражения ужесточается, что может стать дорогостоящим уроком для страны.