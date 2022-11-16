София, , 14:42 — REGNUM Действующее правительство Болгарии приняло решение о выделении одноразовой материальной помощи пенсионерам и малообеспеченным семьям к празднику православного Рождества, отмечаемого на государственном уровне в стране 25 декабря. Об этом 16 ноября сообщает БНР.

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По словам вице-премьера Болгарии Лазара Лазарова, сумма соответствующей выплаты составит 70 левов ($35) на человека. Деньги будут автоматически начислены на пенсионные и социальные карты определенной категории граждан.

«Это не решит проблему бедности в целом, но позволит людям разнообразить праздничный стол», — отметил Лазаров.

Согласно официальной информации, для осуществления программы из государственного бюджета будет выделено 142 млн левов ($71 млн). В общей сложности подобные перечисления будут осуществлены для 2,4 млн человек.