Москва, , 14:57 — REGNUM Для того, чтобы Россия смогла наладить независимую систему производства микрочипов, ей потребуются инвестиции в большое количество отраслей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Микрочип

«Первая проблема перехода на отечественные микрочипы состоит в том, что Россия, сделав ставку на покупную элементную базу, серьезно отстала в НИОКР и технологиях в данной области. Южной Корее потребовалось 30 лет самостоятельной работы для того, чтобы догнать конкурента Intel, — сказал Сафонов. — Кроме того, нет ни одной страны, которая имела бы полный технологический цикл производства микрочипов. А для того, чтобы создать независимую систему производства микрочипов, понадобятся инвестиции в большое количество отраслей».

В частности, как пояснил Сафонов, это касается самих материалов и оборудования для производства кремниевых пластин, химических веществ (более 100 газов) для обработки материалов, специальные машины для работы с кремниевыми платинами на уровне атомов.

«Фактически инвестиции должны затронуть химическую промышленность, производство автоматизированных станков, материаловедение, разработку программного обеспечения», — сказал Сафонов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова призвала не забывать, что сложности развития производства микрочипов в России связаны в основном с отсутствием полупроводниковых предприятий.

«Поэтому введение санкций в отношении России, поддержанных основными поставщиками полупроводников, стало причиной сбоев производства микрочипов и процессоров, — сказала она. — «Серый импорт» не решит проблемы, хотя и поможет не допустить кризиса в отраслях, использующих продукцию микроэлектроники. В будущем появится собственная производственная база, и весь вопрос состоит в том, насколько близким будет это будущее. Рекорды 2021 и 2022 годов по регистрации в ФИПС заявок на топологии интегральных микросхем — сигналы активизации работы российских предприятий отрасли».

Еще более оптимистично смотрит на ситуацию IT-специалист, инженер, предприниматель председатель Мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

«Я не согласен с теми, кто говорит, что наладить в России полный цикл производства микрочипов невозможно, — заявил он. — Это более чем возможно. Нужно изменить подход к самим микрочипам. Их нужно рассматривать не как товар на рынке, а как неотъемлемый элемент национальной безопасности. Производство микрочипов должно осуществляться не с целью извлечения прибыли, а с целью обеспечения сохранности государства. И раз это так, то на микрочипы нужно тратить столько, сколько нужно, а не столько, чтобы это приносило прибыль. Нужны усилия всего государства. Так же, как мы строим атомные подводные лодки и космические корабли, так же мы должны производить и микрочипы. Мы ведь не строим атомные подводные лодки и космические корабли, чтобы извлекать прибыль. Мы их строим, чтобы Россия существовала дальше. Тоже самое касается и микрочипов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что инвестиции в микроэлектронную промышленность России в размере 400–500 млрд рублей необходимо осуществить в течение ближайших 7–8 лет.

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