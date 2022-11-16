Варшава, 16 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Доказательств того, что упавшая в Польше ракета была выпущена российскими военными, нет, заявил 16 ноября президент республики Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

«Кто был ответственным за запуск этой ракеты? У нас нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты на снимках с места её падения и взрыва в Польше идентифицированы специалистами как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 киевских боевиков.

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