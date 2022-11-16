Москва, 16 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании одобрил закон, направленный на создание целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Пособие объединит ряд действующих мер поддержки: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячную денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет включительно; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактическому проживанию заявителя. При определении права на Пособие учитываются наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остатках на счетах) в банках и иных кредитных организациях и так далее.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого ребенка.

Размер пособия зависит от размера дефицита дохода семьи и составит 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума для детей (при его назначении гражданам, имеющим детей), или 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при его назначении беременной женщине).

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом гражданам, у кого дети родились до 31 декабря 2022 года, предоставляется право выбора получения пособия: либо по действующим в настоящее время правилам до окончания периодов, на которые были назначены ежемесячные пособия по уходу за ребенком, либо получение пособия.