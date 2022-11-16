Бали, Индонезия, , 14:26 — REGNUM Париж выступает за включение Африканского союза в «Большую двадцатку» (G20). Об этом 16 ноября заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 на индонезийском острове Бали.

Эммануэль Макрон OFFICIAL LEWEB PHOTOS

«Франция поддерживает полную интеграцию Африканского союза в «Большую двадцатку», — сказал Макрон.

Он добавил, что Франция в июне 2023 года выступит организатором международной конференции по финансированию стран Юга.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин заинтересован в присоединении Африканского союза к формату G20 и поддерживает эту инициативу.

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