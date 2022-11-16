Луганск, 16 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Луганске открыли памятник строителям, погибшим при защите Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве ЛНР.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

Мемориал представляет особой карту Луганской Народной Республики, которую дополняют строительная и военная каски.

По словам автора проекта Юрия Волкова, некоторые защитники Донбасса сменили строительную каску на солдатскую, чтобы защитить свои семьи, свою историю, свою Родину.

«Ценой собственной жизни эти ребята дали возможность освободить нашу землю, они заняли достойное место в «Бессмертном полку», — сказал автор проекта.

Участники церемонии почтили память павших строителей минутой молчания. Затем в основание памятного знака была заложена капсула, в которой хранится земля из всех районов ЛНР.