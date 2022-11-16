Варшава, 16 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Ничего не указывает на то, что падение ракеты в Польше было атакой на страну, заявил 16 ноября президент республики Анджей Дуда.

Fakt.pl Анджей Дуда

Дуда также заявил, что упавшая ракета, вероятно, принадлежала киевской системе ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил партнёрам по НАТО и «Большой семёрке», что на территории Польши упала ракета киевской системы противовоздушной обороны.

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