Варшава, 16 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Упавшая на территории Польши ракеты могла быть выпущена средствами противовоздушной обороны (ПВО) киевского режима, сообщил президент страны Анджей Дуда.

(сс) U.S. Department of State Президент Польши Анджей Дуда

По его словам, с высокой долей вероятности упавшая на территории Польши ракета принадлежала силам ПВО киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден рассказал партнёрам по НАТО и «Большой семёрке» о том, что упавшую на польской ферме ракету выпустили средства ПВО ВСУ, передаёт Reuters со ссылкой на источник.