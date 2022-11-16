Вашингтон, 16 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. На территории Польши упала ракета киевской системы противовоздушной обороны. Об этом 16 ноября сообщил президент США Джо Байден партнёрам по НАТО и «Большой семёрке», сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на источники.

Gage Skidmore Джо Байден

По данным агентства, Байден рассказал американским партнёрам о том, что инцидент на ферме в Польше был вызван попаданием ракеты киевской системы противовоздушной обороны.

Ранее о подобных выводах американских военных рассказал неназванный источник WSJ.