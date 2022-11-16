Белгород, 16 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В небе над Белгородом прогремели взрывы, сообщили 16 ноября в очевидцы в социальных сетях.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

В местных группах публикованы фотографии обломка, упавшего, со слов авторов, в посёлке Дубовое. Предполагается, что сработала система ПВО.

Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, упавшая в Польше ракета была выпущена киевскими системами ПВО.