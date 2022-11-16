Воронеж, 16 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего руководителя департамента культуры Воронежской области Эмилии Сухачевой может быть пересмотрен. Апелляционную жалобу в связи с мягкостью наказания подала сторона обвинения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

2 ноября Центральный районный суд Воронежа признал Эмилию Сухачеву, а также директора средней школы искусств Воронежа №11 виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере.

В суде было доказано хищение фигурантами 870 тыс. рублей, выделенных на подготовку благотворительного бала «Рождественские встречи» 13 января 2019 года. При этом суд назначил Сухачевой наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, второй фигурант также отделался условным сроком.