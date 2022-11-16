Ереван, , 13:27 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетит Индию с рабочим визитом. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Армен Григорян A. Kochinyan

Отмечается, что Григоряна пригласил министр внутренних дел Индии Амит Шах. Глава Совбеза будет участвовать в конференции на тему: «Никаких денег на терроризм». Кроме того, запланированы его встречи с представителями руководства в Индии.

Напомним, в индийских СМИ ранее сообщили, что власти Армении ведут переговоры с Индией о закупке боевых дронов и зенитно-ракетных комплексов. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «союзники» не выполнили обязательств перед республикой по поставкам оружия.

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