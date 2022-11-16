Москва, 16 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Разница в подходах в итоговой декларации саммита «Группы двадцати» (G20), проходившего в Индонезии, была отмечена и зафиксирована Россией. Об этом 16 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Была отмечена и зафиксирована разница в подходах в декларации. Наши представители приложили много усилий, чтобы такой сбалансированный текст родился», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков отметил, что указанная декларация в течение скорого времени будет опубликована и в русском, и английском варианте на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовывают телефонные разговоры в течение нескольких часов.