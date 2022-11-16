Москва, , 12:55 — REGNUM «Белую книгу» о преступлениях НАТО в Афганистане подготовило к публикации Министерство иностранных дел России. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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По его убеждению, преступления НАТО в Афганистане не должны остаться без адекватной реакции мирового сообщества и правоохранительных органов.

«Преступления, совершенные натовскими военнослужащими за годы своего присутствия в Афганистане, привели к гибели и увечьям тысяч мирных жителей», — подчеркнул Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным расследования МУС в Афганистане, военнослужащие США использовали «пытки, жестокое обращение, посягательство на человеческое достоинство и изнасилования» во время допросов.

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