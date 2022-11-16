Москва, 16 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Курс по начальной военной подготовке (НВП) в школах будет внеурочным, его включение в учебный план будет зависеть от педагогов и родителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в Госдуме.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«В федеральные основные образовательные программы включены элементы начальной военной подготовки в рамках ОБЖ на базовом уровне и для специализированных классов, кадетских, казачьих и других. Дополнительно разработали курс по внеурочной деятельности, включение которого в учебный план определяется решением педагогического коллектива и родителей», — сказал Кравцов.

Планируется, что курс НВП появится в программе с 2023 года.

Инициативу Минпросвещения о введение в школах России курса начальной военной подготовки поддерживают 61% родителей, против — 22%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Курсы и предмет «Начальная военная подготовка» (НВП) в школах будут обязательными, к преподаванию будут допущены участники специальной военной операции, заявила ранее депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова со ссылкой на ответ Минпросвещения на свой депутатский запрос.