Москва, , 13:03 — REGNUM Ориентировочно оборот интернет-торговли в IV квартале 2022 года составит 1,75 трлн рублей, а в совокупности по году значение достигнет 5,25 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«В предыдущие два года доля интернет-торговли в розничном обороте в РФ увеличилась примерно в полтора раза с 6,4% в 2019 году до 9,2-9,5%, — сказала Прикладова. — Основным драйвером роста стали ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, которые вынуждали компании переходить в онлайн-сегмент. Удобство и безопасность совершения покупок на маркетплейсах и в интернет-магазинах способствовали сохранению тенденции к повышению оборота интернет-торговли. Ноябрь–декабрь — месяцы более активных продаж с превышением в полтора раза среднемесячных показателей в течение года».

По ее словам, это связано с периодами распродаж и предновогодним повышением спроса на товары категорий цифровой и бытовой техники, одежды и обуви, красоты и здоровья, продуктов питания.

«Ориентировочно оборот интернет-торговли в IV квартале 2022 года составит 1,75 трлн рублей, а в совокупности по году значение достигнет 5,25 трлн рублей, — сказала она. — Такие результаты могут показаться слишком оптимистичными, если не сравнивать долю интернет-торговли в России с другими странами. Например, по итогам 2021 года в Китае показатель составил 24,5%, в Великобритании — 29,6%, что в 2,5–3 раза выше российских значений. То есть потенциал роста доли онлайн-продаж в России высок, учитывая уровень и темпы цифровизации».

Что касается сдерживающих факторов, то таковыми могут оказаться технические ограничения, например невозможность оплаты банковской картой или через приложение.

«Второй вариант является более уязвимым, особенно для смартфонов на операционной системе iOS из-за ограничения функционала приложений или вовсе их удаления из магазина приложений при невозможности их установки через сторонние ресурсы. Но оплата банковскими картами не подпадает под риски, поскольку на территории страны уже давно используется система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), что обеспечивает беспрепятственное проведение внутренних платежей. Трансграничные переводы могут попасть под ограничения, но возможность выпуска банковских карт китайской платёжной системы UnionPay минимизирует эти риски», — убеждена Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в России интернет-продажи продолжат расти, если США и Евросоюз не смогут перекрыть поставки по параллельному импорту.

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