Белград, 16 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Демографическая картина в Сербии ощутимо изменилась после начала российской специальной военной операции на территории б. УССР — за неполных девять месяцев в Сербию прибыло около 18 000 беженцев с территории б. УССР и более 100 000 граждан России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Прибытие такого большого количества граждан России и б. УССР в относительно короткий срок также повлияло на сербский рынок труда и недвижимости, говорится в репортаже телеканала РТС, выпущенном 16 ноября.

Цена аренды квартиры в Белграде в последние полгода удвоилась, рассказал телеканалу представитель одного из столичных агентств недвижимости, которое в этом году помогло более 3000 российским гражданам найти жилье.

По его словам, русские в основном берут в аренду квартиры в центральных районах Белграда.

«Вы можете сдать квартиру российским гражданам подороже, но она при этом должна быть полностью оборудована — со всей домашней техникой и хорошим, быстрым интернетом. Им также важно, где квартира располагается. Хотя они и не знают Белграда, они приезжают хорошо информированными», — заявил телеканалу риэлтор Никола Чобич.

В Белград из России в основном приезжают молодые специалисты, работающие в ИТ-секторе, добавил он.

Напомним, что в 2022 году более 104 000 российских граждан оформило временное проживание в Сербии. По данным министерства образования Сербии, в начале учебного года в сербские школы записалось около 600 учеников из России и с территории б. УССР. Больше всего русских детей и детей, проживающих на территории б. УССР, обучаются в начальных школах в Белграде, Нови-Саде, Валево.

Ранее президент Сербии Александр Вучич во время встречи с беженцами с территории б. УССР заявил, что все желающие могут остаться жить и работать в Сербии.