Москва, 16 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов настаивает на законодательном решении вопроса о школьной форме, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Школьная форма

«Пусть каждая школа определит, какой ей быть», — заявил Кравцов в Госдуме.

Вместе с тем в последнее время родители во многих регионах столкнулись с резким подорожанием школьной формы и неудовлетворительным качеством относительно недорогих её вариантов.