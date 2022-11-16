Вашингтон, 16 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ответственность за конфликт на территории бывш. УССР несёт политическая элита США, потратившая десятилетия на то, чтобы угрожать и провоцировать Россию расширением НАТО на восток. Об этом 16 ноября написал член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нилл-младший в своей колонке для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Главная проблема остается прежней: русские рассматривают НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, и мы знаем об этом уже несколько десятилетий», — отметил он в своём материале.

При этом эксперт уточнил, что Россия была вынуждена начать военные действия на территории б. УССР, вопреки заявлениям СМИ и политиков Запада о якобы их неоправданности и том, что они якобы не были спровоцированы, из-за угрозы расширения НАТО, так как альянс достиг российских границ.

Также О’Нилл-младший указал, что элита США в течение 30 лет вела продвижение НАТО к границам РФ, и в это входили война в Югославии в 1999 году, а также майдан в Киеве зимой 2013–2014 годов.

«Это леденящий душу перечень намеренного вмешательства Соединённых Штатов в дела суверенных государств по соседству с Россией с целью навредить ей и спровоцировать её. Политика США, очевидно, была такова: любой ценой спровоцировать вражду между [Киевом] и Россией. Почему Вашингтон отказался вести добросовестные переговоры с Россией? Они знали, что русские отреагируют так, как они отреагировали. Что американские политики надеялись получить?» — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около $37,7 млрд для помощи Киеву запросила администрация президента США Джо Байдена у Конгресса.